Strompreise in Unterfranken: Welche Anbieter werden teurer und was empfehlen Experten bei steigenden Preisen?

Plus Das Ende der Strompreisbremse kam für viele Stromversorger kurzfristig. Eine einheitliche Reaktion gibt es nicht, das spüren nun einige Haushalte in der Region.

Eigentlich kostet Strom aktuell so wenig wie lange nicht mehr. Doch nun droht manchen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Unterfranken eine höhere Rechnung: Manche Versorger aus der Region haben nämlich ihre Strompreise erhöht oder planen es für die kommenden Wochen. Andere bleiben mit ihren Preisen stabil.

Teurer wird der Strom bei den Stadtwerken Schweinfurt und Aschaffenburg. Aber nicht bei allen lokalen Versorgern kommt es zu Preiserhöhungen. Je nach Vertrag kommen ein bis drei Cent Mehrkosten pro Kilowattstunde auf private Verbraucher zu. Einen Haushalt mit vier Personen kostet das im Jahr etwa bis zu 120 Euro zusätzlich. Genau hängen die Preise jedoch vom exakten Verbrauch und der Art des Stromvertrags ab. Beides kann stark variieren.