22.10.2023

Betrunkene zielen in Würzburg mit Spielzeugpistole nahe jüdischem Gemeindezentrum auf Polizisten

Plus Zwei betrunkene Männer haben in Würzburg nahe dem jüdischen Gemeindezentrum "Shalom Europa" mit einer Spielzeugwaffe auf Polizisten gezielt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zwei betrunkene Männer haben in Würzburg in der Valentin-Becker-Straße nahe dem jüdischen Gemeindezentrum "Shalom Europa" mit einer Spielzeugwaffe auf Polizisten gezielt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie haben den Angaben zufolge zudem möglicherweise auf einen Besucher des nahegelegenen jüdischen Gemeindezentrums "Shalom Europa" gezielt.

Waffe wirkte "aus der Ferne echt"

Laut dem Bericht des Polizeipräsidiums waren die Polizisten um 9.50 Uhr in der Valentin-Becker-Straße unterwegs, als ihnen zwei Männer im Alter von 30 und 21 Jahren in einem Mehrfamilienhaus auffielen. Die zwei Männer waren an einem geöffneten Fenster zu sehen und waren augenscheinlich stark alkoholisiert. "Dem Sachstand nach zielte der 30-Jährige im weiteren Verlauf bedrohlich mit einer aus der Ferne echt wirkenden Waffe in Richtung der Beamten", so der Polizeibericht.

