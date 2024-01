Würzburg/Schweinfurt

28.01.2024

Studie zu drohendem Pflegekollaps: Wie viele Pflegekräfte es in Unterfranken gibt und wie sicher die Versorgung ist

Die Pflege in Bayern steht nach Ansicht von Fachleuten noch in diesem Jahrzehnt personell auf der Kippe. Noch vor 2030 könne der Nachwuchs die Zahl derjenigen, die in Rente gehen, nicht mehr auffangen.

Von Susanne Schmitt

Der Notstand in der Pflege verschärft sich in Bayern weiter. Noch vor 2030 würden neu ausgebildete Pflegekräfte diejenigen, die in Rente gehen, nicht mehr vollständig ersetzen können – es droht der Kollaps. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB). Was heißt das für Unterfranken?

Auch in der Region wird der Anteil der älteren Bevölkerung in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich steigen. So waren nach Daten des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2022 in Unterfranken 143.930 Menschen über 75 Jahre alt. Bis 2040 könnten es laut Prognosen etwa 206.200 Menschen sein.

