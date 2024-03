Obervolkach

04.03.2024

Stundenlange Vollsperrung: Schwerer Motorradunfall zwischen Obervolkach und Krautheim

Plus Ein Zusammenstoß zweier Motorräder forderte drei zum Teil erheblich verletzte Personen. Der Rettungshubschrauber musste nachgefordert werden.

Von Hanns Strecker

Von einer Motorradrennstrecke sprachen verschiedene Mitglieder der Rettungsmannschaften vor Ort: Die langgezogene Links-Rechts-Kombination im bergigen Verlauf der Staatsstraße 2274 zwischen Obervolkach und Krautheim forderte am Sonntagnachmittag wieder einmal einen großen Rettungseinsatz von Feuerwehren und Rettungsdiensten. Eine Gruppe von mehreren Motorrädern war hier gegen 14.30 Uhr in Richtung Krautheim unterwegs. Ihnen entgegen kamen zwei Motorräder. In der unübersichtlichen Kurve geriet eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin über die Fahrbahnmitte, verbremste sich und stieß seitlich gegen eine entgegenkommende Maschine, die mit zwei Personen – einem 16-jährigen Rollerfahrer mit einem 18-jährigen Sozius – besetzt war. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich.

Der Aufprall war so heftig, dass beide Motorräder über die gesamte Straße geschleudert wurden. Die beiden Fahrzeugführer blieben regungslos auf der Fahrbahn liegen und verletzten sich schwer. Ein weiterer Mitfahrer konnte selbständig aus dem Gefahrenbereich kommen und trug leichtere Verletzungen davon. Glück im Unglück: vor einiger Zeit veranlasste die Straßenbaubehörde, dass in diesem Bereich die Leitplanke mit einem zusätzlichen Unterfahrschutz versehen wurde, damit stürzende Motorradfahrer nicht unter der Planke durchrutschen können.

