Steinmark

04:00 Uhr

Suchhunde der Feuerwehr Steinmark: Warum ihr Einsatz auch dann ein Erfolg ist, wenn sie einen Vermissten nicht finden

Labrador Olana und Besitzer Andreas Götz sind seit Gründung der Rettungshundestaffel der freiwilligen Feuerwehr in Steinmark im Sommer 2017 mit dabei. "Mantrailing" trainieren sie schon seit sieben Jahren.

Plus Seit Februar gibt es drei einsatzreife Teams bei der Rettungshundestaffel der Feuerwehr in dem Esselbacher Ortsteil. Was ist der Job der Tiere? Und wie wird man ein "Mantrailer"?

Von Alisia Öztürk

Wenn Andreas Götz sich für einen Einsatz bereit macht, dann hat er neben der richtigen Kleidung immer eine Stirnlampe, Funkgerät sowie ein Geschirr, eine Leine und eine Belohnung in Form von Spielzeug oder Futter für seine Hündin mit dabei. Denn Götz und seine Labradorhündin Olana sind ein Team der Rettungshundestaffel der freiwilligen Feuerwehr in Esselbach-Steinmark. Insgesamt gibt es dort derzeit drei einsatzreife Teams, bestehend aus einem Hundeführer und seinem Tier.

Was genau die Rettungshundestaffel in Steinmark macht

"Wir machen Rettungshundearbeit über die Feuerwehr in Steinmark und haben uns auf den Bereich Personensuche, 'Mantrailing', spezialisiert", sagt Götz, der einen Kfz-Betrieb leitet. Das heißt, dass die Hunde anhand eines "Geruchartikels" der vermissten Person eine Spur finden und verfolgen sollen. Der Unterschied zu Lawinensuchhunden, Wasserrettungshunden, Trümmersuch- und Flächensuchhunden ist, dass die Hunde hierbei den Geruch eines bestimmten Menschen verfolgen. In den anderen Bereichen kommt es darauf an, überhaupt menschliche Gerüche wahrzunehmen.

