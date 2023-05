SuedLink: Die Trasse quer durch den Bergrheinfelder Klimawald ist vom Tisch

Plus Bürgermeister Ulrich Werner freut sich, dass der Protest der Gemeinde erfolgreich war. Und er gibt Netzbetreiber Tennet einen Rat mit auf den Weg.

Der Protest der Bergrheinfelder hat sich gelohnt, die SuedLink-Trasse mitten durch den gemeindlichen Klimawald ist wohl endgültig vom Tisch. Bei dem von der Bundesnetzagentur anberaumten Erörterungstermin zu der neu geplanten Variante östlich am Waldstück vorbei gab's keinen Protest mehr. Netzbetreiber und Bauherr Tennet kann diese sogenannte Ostvariante somit als Vorzugstrasse im Planfeststellungsverfahren einreichen.

Bürgermeister Ulrich Werner freut sich über diesen Erfolg und stellt mit "Genugtuung" fest: "Bergrheinfeld hat damit fast zu 100 Prozent seine politische Forderung durchgebracht." Zwar müssen auch bei der Ostvariante einige Bäume geopfert werden, das zehn Hektar große Waldstück am Galgenberg bleibt aber erhalten und wird nicht von riesigen Stromleitungsmasten durchschnitten, wie Tennet es ursprünglich vorhatte.