Suizid im Umfeld der Lülsfelder Gemeinschaft Go&Change: Die gefährliche Dynamik emotionaler Abhängigkeit

Eine neugierige junge Frau auf der Suche nach Orientierung zieht ins frühere Kloster "Maria Schnee". Sechs Monate später ist sie tot. Lesen Sie jetzt Teil 2 der Geschichte.

Wäre Sophie nicht in dieses ehemalige Kloster gezogen, hätte sie sich nicht "Go&Change" angeschlossen, dieser Gemeinschaft, die die alten Gemäuer in Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt bewohnt – sie würde noch leben. Davon ist Sophies Mutter überzeugt.