Ochsenfurt

15:05 Uhr

Sympathie für Putins Angriff auf die Ukraine: Buchstabe Z bringt 79-Jährigen aus Ochsenfurt auf die Anklagebank

Der Buchstabe Z gilt als Zeichen der Zustimmung zum russischen Angriff auf die Ukraine. Er war auf russischen Militärfahrzeugen zu sehen, im vorigen Jahr aber auch an einem Grundstück in Ochsenfurt. (Symbolbild)

Plus Heikler Prozess am Amtsgericht Würzburg: Handelt es sich bei dem Buchstabend Z am Zaun eines Wohnhauses in Ochsenfurt um Meinungsfreiheit oder Propaganda für Russland?

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Ein Buchstabe hat einen 79 Jahre alten Tischler aus Ochsenfurt auf die Anklagebank des Würzburger Amtsgerichts gebracht. Am Zaun seines Anwesens prangte – für alle Passanten sichtbar – ein überdimensionales Z.

Dies werten einige Bundesländer wie Bayern inzwischen als Sympathiekundgebung für Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine. Das kann mit einer Geldstrafe und bis zu drei Jahren Gefängnis enden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen