Sympathie oder Wut? 10 Würzburgerinnen und Würzburger verraten, was sie über die Bauernproteste denken

Plus Die Landwirte und Landwirtinnen protestierten erneut vergangenen Donnerstag bei Würzburg und errichteten dafür auf der B27 einen "Riesenslalom" mit Traktoren. Wie die Bevölkerung das sieht.

Vergangenen Donnerstag protestierten die Bauern erneut mit einem Riesenslalom aus aufgestellten Traktoren auf der B27. Der Anlass: am Freitag wurde über die Subventionierung des Agrardiesels im Bundesrat debattiert. Seit Monaten protestieren die Landwirtinnen und Landwirte bundesweit gegen die Kürzungen in der Subventionierung des Agrardiesels, die nun nicht mit sofortiger Wirkung, sondern stückweise bis 2026 aufgehoben werden soll. Wie stehen die Würzburgerinnen und Würzburger zu den anhaltenden Bauernprotesten?

"Generell finde ich es gut, dass die Bauern protestieren, weil wir zu wenig unsere heimische Landwirtschaft unterstützen. Allerdings vermischen sich dabei die Bauernaufstände mit anderen Gruppierungen und das macht mir Angst. Ich würde mir wünschen, dass die Bauern in Deutschland eine klare Anweisung von der Politik bekommen und, dass es endlich zu einer Lösung und Unterstützung kommt. Vor allem auch von uns, dem Verbraucher - wir müssen Landwirte und ihr Angebot mehr wertschätzen und dürfen nicht immer das Billigfleisch kaufen."