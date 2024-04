Lohr

17:00 Uhr

"Täter können Sprengkraft oft gar nicht einschätzen": Das sagen Polizei und Bürgermeister zur Automatensprengung in Lohr

Am Dienstagmorgen wurde im Lohrer Ortsteil Sendelbach ein Geldautomat gesprengt. Auf der Feier zum Leitungswechsel in der Lohrer PI am Nachmittag äußerte sich dazu auch Polizeipräsident Detlev Tolle.

Von Simon Hörnig

Im alten Lohrer Rathaus versammelte sich am Dienstagnachmittag Mitglieder der Lohrer Stadtgesellschaft, Lokalpolitik und der Blaulichtorganisationen zu einem freudigen Ereignis: In einer emotionalen Zeremonie verabschiedete sich der bisherige Lohrer Polizeichef Wolfgang Remelka in den Ruhestand. Für seinen Nachfolger Johannes Schuhmann erfüllt sich mit der neuen Position nach eigenen Worten ein "Traum". Die Feier wurde jedoch durch die dramatischen Ereignisse am frühen Dienstagmorgen überschattet: Im Lohrer Ortsteil Sendelbach hatten Unbekannte um 4.20 Uhr in der dortigen Filiale der Sparkasse einen Geldautomaten gesprengt.

Unterfrankens Polizeipräsident Detlev Tolle verurteilt Rücksichtslosigkeit der Tat

Unterfrankens Polizeipräsident Detlev Präsident Tolle hatte sich vor dem Festakt mit seinem Vize Holger Baumbach selbst ein Bild von dem Tatort in Sendelbach gemacht: "Das sieht wüst aus. Man kann erahnen, mit welcher Heftigkeit der Sprengstoff dort detoniert sein muss." Er sprach von einer schwerwiegenden Straftat, die die Bevölkerung durchaus beunruhige. "Wenn Schwerverbrecher in Ihrer unmittelbaren Nähe so rücksichtslos versuchen, an Geld zu kommen, fühlen Sie sich hilflos."

