Eltmann

10.01.2024

Tag 3 der Bauernproteste: Landwirte blockieren alle drei Autobahnauffahrten der A70 im Landkreis Haßberge

Ab 11 Uhr standen am Mittwoch bis in die Nachmittagsstunden über 50 Traktoren auf dem Autobahnzubringer in Eltmann.

Plus Auf den Autobahnzubringern in Eltmann, Knetzgau und Theres ging zeitweise überhaupt nichts mehr. Auch auf Umleitungen kam es zu stockendem Verkehr.

Von Christian Licha Artikel anhören Shape

Am dritten Tag der bundesweiten Bauernproteste hatten die Landwirte im Landkreis Haßberge wieder die Anschlussstellen der Maintalautobahn A70 im Visier. Zu verschiedenen Tageszeiten standen die Traktoren und Lastkraftwagen auf den Autobahnzubringern in Eltmann, Knetzgau und Theres. Die Protestierenden hielten sich an die Auflagen, wonach immer mal wieder eine Lücke gelassen werden musste, um dem Verkehr das Ausweichen zu ermöglichen.

Phasenweise kein Durchkommen für den normalen Verkehr

In Eltmann war ab 11 Uhr ein Aufgebot von rund 50 Fahrzeugen auf der gesamten Länge des Autobahnzubringers vom Kreisel in Ebelsbach bis zur Eltmanner Mainbrücke vor Ort. In den Nachmittagsstunden setzten sich die Traktoren in Gang und passierten in Schleichfahrt den Eltmanner Autobahnzubringer und den dortigen Kreisverkehr an der Einfahrt zum Industriegebiet. Die Folge war, dass phasenweise kein Durchkommen für den normalen Verkehr mehr war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen