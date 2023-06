Veitshöchheim

04:00 Uhr

Tag der Bundeswehr in Veitshöchheim: Alles, was Sie über das große Event bei der Truppe wissen müssen

Ist am 17. Juni bei der dynamischen Gefechtsdarstellung zum Tag der Bundeswehr auf dem Übungsplatz am Würzburger Schenkenfeld aus der Nähe zu sehen: Leopard II A7V, der modernste Kampfpanzer der Bundeswehr.

Plus Die 10. Panzerdivision lädt am 17. Juni zum "Tag der Bundeswehr" in die Balthasar-Neumann-Kaserne Veitshöchheim ein. Was geboten wird und was zu beachten ist.

Von Torsten Schleicher

Es ist die größte Veranstaltung, die die Bundeswehr für die Öffentlichkeit zu bieten hat: der "Tag der Bundeswehr", der nach mehrjähriger Pause wieder am Samstag, 17. Juni, in Veitshöchheim bei der 10. Panzerdivision stattfindet, diesmal unter dem Motto "Wir sind da". Zuletzt hatte es die Großveranstaltung 2016 gegeben, damals kamen mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher. Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Wann und wo findet der Tag der Bundeswehr statt?

Die Truppe präsentiert sich einen Tag lang am Samstag, 17. Juni, zwischen 8.30 Uhr 18 Uhr. Veranstaltungsorte sind die Balthasar-Neumann-Kaserne Veitshöchheim sowie der benachbarte Standortübungsplatz auf dem Würzburger Schenkenfeld. Der Eintritt ist frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

