Tag der Freiheit: Warum Bayern alle Corona-Schutzmaßnahmen aufhebt und wo die Maske trotzdem bleibt

Plus Drei Jahre grassierte die Pandemie. Zum 1. März schafft der Freistaat nun seine verbliebenen Corona-Regeln ab – und appelliert an die Eigenverantwortung.

Einschnitt nach drei Jahren Pandemie: An diesem Mittwoch, 1. März, hebt Bayern alle landeseigenen Corona-Schutzmaßnahmen auf. In Kraft bleiben bis zum 7. April nur noch einige Regelungen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz. Das betrifft vor allem die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.