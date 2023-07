Schweinfurt/Bad Kissingen

13:22 Uhr

Tarifstreit im bayerischen Handel: Gewerkschaft Verdi ruft auch in Unterfranken erneut zu Streiks auf

Seit Wochen flammen im bayerischen Handel immer wieder Streiks auf, wie hier am 20. Juni bei Kaufland in Donnersdorf (Lkr. Schweinfurt). In den kommenden Tagen sollen die Proteste im Rahmen der Tarifverhandlungen weitergehen.

Plus Edeka, Kaufland und Co.: Am Freitag hat es in Unterfranken wieder Streiks im Einzelhandel gegeben. Die Proteste werden in den kommenden Tagen weitergehen.

Der Tarifstreit im bayerischen Handel schwelt seit Wochen. An diesem Freitag flammte er unter anderem in Unterfranken wieder auf, weil die Gewerkschaft Verdi zu Streiks in diversen Geschäften aufgerufen hatte. In den kommenden Tagen soll der Protest weitergehen.

Wie Verdi-Streikleiter Peter König in Würzburg auf Anfrage sagte, legten am Freitag 150 Beschäftigte des Edeka-Zentrallagers in Gochsheim bei Schweinfurt die Arbeit nieder. Dieser Betrieb werde bereits seit Mittwoch und bis auf Weiteres bestreikt.

