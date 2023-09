Gochsheim/Rottendorf

04:00 Uhr

Tarifstreit im Groß- und Außenhandel: Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen zum Streik bei Rewe, Edeka und Kaufland

Plus Seit Monaten kommt es in den Zentrallagern des Groß- und Außenhandels in Bayern zu Streiks. Ein Überblick, über was Gewerkschaft und Unternehmen noch immer streiten.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Leere Regale, laute Streikaktionen, frustrierte Filialleitungen: Der andauernde Streik im bayerischen Groß- und Außenhandel ist an vielen Stellen sichtbar. Auch nach der sechsten Verhandlungsrunde am 28. August haben es Gewerkschaft und Arbeitgeberseite nicht geschafft, sich auf ein Ergebnis zu einigen. Die Situation im Tarifkonflikt scheint festgefahren.

In Unterfranken ist vor allem Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen mit Sitz in Rottendorf (Lkr. Würzburg) an seinem Lagerstandort im Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) von den Streiks betroffen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Antworten auf die zehn wichtigsten Fragen zum Tarifstreit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen