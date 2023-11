Rottendorf

17:00 Uhr

Tarifstreit im Groß- und Außenhandel: Verdi stellt weitere Streiks über Weihnachten in Aussicht

Knapp 200 Beschäftigte von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen und dem Rewe Lager in Buttenheim versammelten sich am Mittwoch vor der Edekazentrale in Rottendorf, um für höhere Löhne zu streiken.

Von Julia Rüther

Seit Mitte Mai kommt es in den Zentrallagern des Groß- und Außenhandels in Bayern zu Streiks. In Unterfranken sind vor allem Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen mit Sitz in Rottendorf (Lkr. Würzburg) und seinem Lager in Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) sowie das Kaufland Lager in Donnersdorf betroffen. Grund dafür ist der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgebervereinigung des Landesverbands Bayern Großhandel, Außenhandel (LGAD).

Verdi fordert 13 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll die Ausbildungsvergütung um 250 Euro steigen und die Tarifverträge für alle Angestellten verbindlich sein. Die Arbeitgeber hingegen bieten ab September 2023 eine Lohnerhöhung um 5,1 Prozent und 2,9 Prozent mehr Lohn ab August 2024.

