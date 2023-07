Gochsheim

17:00 Uhr

Tarifverhandlungen ohne Ergebnis: Verdi ruft Beschäftigte bei Edeka in Gochsheim erneut zu einer Woche Streik auf

So sah es in den vergangenen Wochen in einigen Edeka-Supermärkten in Unterfranken aus. Seit Sonntag wird im Zentrallager in Gochssheim, das für Nachschub zuständig ist, erneut gestreikt.

Plus Seit Sonntag wird am Edeka-Zentrallager in Gochsheim wieder gestreikt. Welche Auswirkungen das auf Edeka-Märkte in Unterfranken hat und wie es weiter geht.

Die Lücken in Supermarktregalen bei Edeka in Unterfranken werden wohl noch bleiben. Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern im Handel in der vergangenen Woche gab es keine Einigung. Auch der Versuch des Lebensmittelkonzerns Edeka, einzelne Tarifforderungen der Gewerkschaft vor Gericht für unzulässig zu erklären und weitere Streiks zu unterbinden, scheiterte letztlich.

Die Streik-Dauer von mittlerweile mehr als 150 Tagen an den fränkischen Lagerstandorten Gochsheim (Lkr. Schweinfurt), Sachsen bei Ansbach und Schwabach hatte Edeka als unverhältnismäßig bezeichnet und Verdi vor den Arbeitsgerichten in Hof, Schweinfurt und Nürnberg verklagt. Der Konzern bekam in Teilen Recht, Verdi ging vor dem Landesarbeitsgericht in Nürnberg in Revision.

