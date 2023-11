Tausende besuchen"Winterszeit" auf Schloss Eyrichshof: Das sind die schönsten Bilder vom Wochenende

Der erste aller Weihnachtsmärkte im Landkreis lockte laut Veranstalter weit über 10.000 Menschen an. Und das trotz des relativ bescheidenen Wetters.

Alljährlich Anfang November läutet die "Winterszeit" auf Schloss Eyrichshof den Reigen der Weihnachtsmärkte in der Region ein. Von Donnerstag bis Sonntag war viel für Jung und Alt geboten. Deutlich über 10.000 Besucher strömten auf das Gelände vor dem Schloss, wie Veranstalter Hermann von Rotenhan resümierte.

Mehr als 120 Aussteller präsentieren dort ihre Ideen aus Dekoration, Mode, Schmuck und Kulinaria. Neben Geschenkideen gab es Bratwurst, Flammkuchen, Crêpes und zahlreiche andere Spezialitäten. Jagdhornbläser und weitere Gruppen sorgten vor dem Schloss für die musikalische Untermalung. In Workshops konnte Interessierte ihr eigenes Andenken basteln, wie zum Beispiel Kränze aus Blumen. Auch für die Kinder war einiges geboten. So drehten die Jüngsten ihre Runden auf dem Kinderkarussell oder gingen auf "Gespensterjagd".

Besucherandrang trotz durchwachsenen Wetters

Neben einer Feuer- und Lichter-Show des Künstlers Fabian Rieger war die Installation "Lichtgeschichten" der Kreativagentur "Sturmgestalten" von Norbert E. Wirner aus Ebern ein besonderer Anziehungspunkt. Hier wurde, musikalisch untermalt, eine Weihnachtsgeschichte erzählt und animierte mythische Wesen in Menschengestalt und mit Fledermausflügeln tanzten auf den Außenmauern des Schlosses.

Besonders gut besucht blieb die inzwischen siebte Ausgabe der "Winterszeit" trotz des Wetters. So regnete es in diesem Jahr an fast allen Tagen – mal mehr, mal weniger. Alleine der zweite Veranstaltungstag blieb trocken, was die Besucher mit einem großen Andrang quittierten. "Das war der Rekordfreitag in der Geschichte der "Winterzeit", sagte von Rotenhan, der spontan auf die Besuchermassen reagierte. Eigentlich nur für das Wochenende vorgesehen, verpflichtete er kurzfristig auch für den Freitag einen Shuttlebus, der die Gäste vom FTE-Großparkplatz in Ebern nach Eyrichshof brachte.