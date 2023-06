Würzburg

17.06.2023

Tausende Besucher beim Tag der Bundeswehr in Veitshöchheim: Die besten Fotos vom großen Event bei der Truppe

Beim Tag der Bundeswehr in Veitshöchheim führte die Truppe auch Kampftechnik in Bewegung vor. Hier Soldaten am Schützenpanzer Puma.

Plus Es war der erste "Tag der Bundeswehr" seit sieben Jahren – und Tausende Menschen nutzten die Chance, die Bundeswehr aus der Nähe zu sehen: Bilder, Video, Eindrücke.

Schon am Samstagmorgen reihten sich in der Würzburger Dürrbachau die Autos dicht an dicht die Pfaffenbergstraße Richtung Schenkenfeld hinauf. Ihr Ziel: Die Balthasar-Neumann-Kaserne in Veitshöchheim und der angrenzende Standortübungsplatz der Bundeswehr.

Von der ersten Minute an – Einlass war schon ab 8.30 Uhr – war der Andrang riesengroß beim "Tag der Bundeswehr" in Veitshöchheim, eine von zehn solcher Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet. Unter dem Motto "Wir sind da" präsentierten sich die 10. Panzerdivision der Bundeswehr sowie Einheiten aus Frankreich, den Niederlanden und Litauen der Öffentlichkeit. Bis zum frühen Nachmittag verzeichnete die Bundeswehr bereits über 13.000 Menschen. Auch General Carsten Breuer, seit März dieses Jahres Generalinspekteur der Bundeswehr und damit der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, war in Veitshöchheim zu Gast.

