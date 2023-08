Würzburg

25.08.2023

Techno-DJ Sven Väth über legendäre Partynächte in Würzburg: "Ich habe im Airport schon den Boden gekehrt."

Am 1. September kehrt Techno-Legende Sven Väth zurück nach Würzburg. Im Interview erinnert er sich zurück an wilde Würzburger Zeiten und seine Nächte in den Clubs.

Plus Sven Väth wird als der Vater des deutschen Technos bezeichnet. Was nicht jeder weiß, der DJ hatte eine wilde Vergangenheit in Würzburg. Im Interview spricht er darüber.

Zwei Turntables, ein Mixer und Vinylplatten – mehr braucht Sven Väth nicht, um sein Publikum mit auf die Reise einer wahren Techno-Ekstase zu nehmen. Am 1. September steht der DJ, der von seinen Fans liebevoll auch als Vater des Technos bezeichnet wird, hinter dem Mischpult vor der Residenz in Würzburg und will sein Publikum mit den Klängen der elektronischen Musik begeistern.

Und in Würzburg bewegt sich der Star-DJ auf bekannten Terrain. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere: Das Frankfurter Urgestein verbrachte einige seiner wildesten Partynächte in der unterfränkischen Metropole Würzburg. Während die Szene schon Ende der 90er Jahre die Nächte in Würzburgs Techno-Clubs zum Tag machte, war auch Sven Väth immer mal wieder zu Gast und sorgte für legendäre Aftershowpartys im Airport oder Zauberberg. Im Interview mit dieser Redaktion erinnert sich die Frankfurter Techno-Legende an seine wilden Würzburger Zeiten...

