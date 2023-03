Warme Temperaturen zum Wochenstart: Bis zu 18 Grad am Montag in Mainfranken erwartet

Die Warmfront eines Nordmeer-Tiefs reist an: Sind die stürmischen, trüben und kühlen Tage in der Region jetzt endlich vorbei?

Seit Tagen ist es in Mainfranken windig, trüb und vor allem kühl. Zumindest die Temperaturen bessern sich jetzt: Am Montag soll es in der Region richtig warm werden. In Lohr, Ochsenfurt und Bad Neustadt etwa werden die Temperaturen im Tagesverlauf auf 16 Grad klettern. In Schweinfurt werden bis zu 17 Grad am Nachmittag erwartet und in Würzburg sogar 18 Grad. Hier blinzelt am Nachmittag möglicherweise sogar die Sonne ein wenig aus den Wolken, überwiegend bleibt es in Mainfranken aber bewölkt.

Wo kommen die 18 Grad her?

Woher kommt die warme Luft? Laut dem Deutschen Wetterdienst zieht aktuell die Warmfront eines Nordmeer-Tiefs von West nach Ost über Bayern hinweg und führt mildere Meeresluft heran. Das bedeutet leider keineswegs, dass der Regen und der Wind sich demnächst verziehen – im Gegenteil.

Wird es endlich mal sonnig?

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Nacht zum Dienstag "vor allem in Franken" kräftigen Regen voraus und prognostiziert sogar Gewitter mit Gefahr von schweren Sturmböen. Auch am Mittwoch kann es in der Region wieder regnen und es wird wieder kälter. Auf sonnige und milde Frühlingstage kann Mainfranken in der kommenden Woche jedenfalls noch nicht hoffen.