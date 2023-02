Würzburg

21.02.2023

Tempo 30 innerorts: Diese 19 Gemeinden und Städte in Unterfranken sind bei der bundesweiten Initiative dabei

Rund 490 Kommunen in Deutschland beteiligen sich an der Initiative für mehr Entscheidungsfreiheit bei der Einführung von Tempo 30. Auch Städte und Gemeinden aus Unterfranken sind dabei.

Plus Einige unterfränkische Kommunen wollen mehr Entscheidungsfreiheit bei Tempolimits. Wer sich dem Bündnis für "Lebenswerte Städte" bisher angeschlossen hat.

Von Jonas Keck

Immer mehr Städte und Gemeinden aus Unterfranken schließen sich der bundesweiten Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" an. Rund 490 Kommunen in Deutschland gehören dem Bündnis bereits an, das sich für mehr Tempo-30-Zonen im Stadtverkehr ausspricht. Vor fünf Wochen waren es rund 380 Unterstützer.

