Tempo 30 innerorts: Diese 54 Gemeinden und Städte in Unterfranken sind bei der bundesweiten Initiative dabei

Plus Einige unterfränkische Kommunen wollen mehr Entscheidungsfreiheit bei Tempolimits und sind einem Bündnis beigetreten. Nun will das Bundeskabinett die Gesetze ändern.

Mehr Spielräume für Kommunen bei Geschwindigkeitsbegrenzungen – aber kein Freibrief für Tempo-30-Zonen. Das sieht eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes vor. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing. Eine leichtere Anordnung von Tempo-30-Regelungen solle etwa Spielplätze sowie hochfrequentierte Schulwege und Fußgängerüberwege betreffen.

Damit wäre eine der Forderungen der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" nach mehr Mitbestimmung der Kommunen erfüllt, teilt das Bündnis mit. Die derzeit noch gültige Straßenverkehrsordnung sieht der Initiative zufolge vor, dass Tempo 30 nur bei konkreten Gefährdungen oder vor sozialen Einrichtungen wie Kitas und Schulen angeordnet werden kann.