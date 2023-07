Hausen

17:00 Uhr

Termine, Fahrer, Zuschauerplätze: Das müssen Besucher über das Hauenstein-Bergrennen 2023 wissen

Plus Wer geht wann wo an den Start, wie komme ich ins Fahrerlager und wo sind die besten Park- und Spähplätze? Hier gibt's alles Wichtige zum Hauenstein Bergrennen.

Von Franziska Sauer, Michael Endres Artikel anhören Shape

Noch einen Monat, dann startet die größte Motorsport-Veranstaltung in der Rhön: das 52. Hauenstein-Bergrennen in Hausen. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden vom 28. bis 30. Juli entlang der 4,2 Kilometer langen kurvenreichen Strecke erwartet, auf der Spitzengeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde gefahren werden. Die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung.

Seit wann gibt es das Hauenstein Bergrennen?

Bereits seit 1970 gibt es das Hauenstein-Bergrennen in Hausen. Die Veranstaltung in der Rhön zählt laut den Veranstaltern zu den traditionsreichsten Bergrennen in Deutschland. In diesem Jahr findet das Bergrennen zum 52. Mal statt – lediglich in den Corona-Jahren 2020 und 2021 musste die Veranstaltung abgesagt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .