Würzburg/München

04:00 Uhr

Termine, Kandidaten, Hintergründe: So funktioniert die bayerische Landtagswahl

Der bayerische Landtag im Münchner Maximilianeum wird am 8. Oktober neu gewählt. Aktuell umfasst das Parlament 205 Abgeordnete.

Plus Das Rennen um die 180 Sitze im Bayerischen Landtag, die im Herbst neu vergeben werden, ist längst eröffnet. Was die Wählerinnen und Wähler rund um die Wahl wissen müssen.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Der Wahlkampf der Parteien hat längst begonnen. Am Sonntag, 8. Oktober, ist nämlich Landtagswahl in Bayern. Dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat über die 180 Abgeordneten, die ihre Interessen im Landtag vertreten sollen. In Unterfranken werden 19 Volksvertreter und -vertreterinnen gewählt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Abstimmung.

