Terror-Angriffe in Israel: Große Besorgnis in Würzburg um Partnerlandkreis Mateh Yehuda

Plus Persönliche Kontakte nach Israel sorgen in Würzburg für große Ängste. Auch der Austausch mit dem Partnerlandkreis Mateh Yehuda steht unter dem Einfluss des Kriegszustandes.

Auch drei Tage nach dem terroristischen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe im israelischen Grenzgebiet und im Gazastreifen weiter. Von mittlerweile mehr als 1100 Toten berichtet die Tagesschau. Auch in Würzburg ist der Kriegszustand Thema: Im Landkreis gibt es große Sorge um den israelischen Partnerlandkreis Mateh Yehuda, ein Schüleraustausch wurde abgesagt und auf dem unteren Markt fand eine Solidaritätskundgebung statt. Die Bestürzung ist groß.

Diese Redaktion konnte mit Omri Menashe sprechen. Er ist Sprecher des israelischen Landkreises Mateh Yehuda, mit dem der Landkreis Würzburg seit 25 Jahren eine Partnerschaft pflegt. Menashe berichtet Erschreckendes: "Wie im ganzen Land wurde auch in Mateh Yehuda während des Krieges Alarm geschlagen. Unseren Bewohnern wurde befohlen, ein Schutzgebiet aufzusuchen. Leider gibt es auch bei uns getötete Soldaten, mögen sie in Frieden ruhen."