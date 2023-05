Alzenau

11:06 Uhr

Tesla-Fahrer verliert bei Unfall Kontrolle über Fahrzeug: Sechs Menschen werden verletzt

Symbolbild: Ein Mann sitzt in einem Tesla Model S am Lenkrad.

Plus Mehrere beschädigte Fahrzeuge, stundenlange Fahrbahnsperrung und sechs Verletzte - darunter drei Kinder - sind die Bilanz eines Autounfalls am Samstag in Unterfranken.

Von Bearbeitet von Lukas Will Artikel anhören Shape

Mehrere Fahrzeuge wurden am Samstag bei Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) in einen Unfall verwickelt. Dabei wurden sechs Personen leicht verletzt, darunter auch drei Kinder, berichtet die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach.

Der Unfall soll sich demnach so ereignet haben: Gegen 14.25 Uhr fuhr ein 41-jähriger Tesla-Fahrer an der Anschlussstelle Alzenau-Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Gießen auf. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte der Tesla mit dem Skoda eines 35-Jährigen, der ebenfalls in Fahrtrichtung Gießen unterwegs war. In der Folge kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen