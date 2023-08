Hambach

28.08.2023

Teure BMW 840i gehen in Hambach in Flammen auf: Kripo Schweinfurt sieht Hinweise auf Brandstiftung

Plus In der Nacht auf Montag sind im Dittelbrunner Ortsteil Hambach zwei Autos komplett ausgebrannt. Es gibt Hinweise, dass die beiden BMW 840i nicht von alleine in Brand geraten sind.

Von Bearbeitet von Katja Beringer

In der Nacht auf Montag sind im Dittelbrunner Ortsteil Hambach zwei Autos komplett ausgebrannt. Außerdem hätten die Flammen auch noch auf ein Carport übergegriffen, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen. Ein erstes Ergebnis: Es gibt Hinweise, dass die beiden BMW 840i nicht von alleine in Brand geraten sind. Der Verdacht: Brandstiftung. Deshalb suchen die Ermittler dringend nach Zeugen.

