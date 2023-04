Teure Pflegeheime: Wie sich die Kosten für einen Platz zusammensetzen – und was Sie selbst davon bezahlen müssen

Plus Die Kosten für Seniorenheime sind auch in Unterfranken deutlich gestiegen. Unterstützung gibt es von der Pflegekasse, doch der Eigenanteil der Betroffenen wird höher.

Wer heutzutage zum Pflegefall wird und einen Heimplatz braucht, hat meist zwei Sorgen: Erstens überhaupt einen Platz zu bekommen, und zweitens ihn bezahlen zu können. Denn der Eigenanteil an der Heimunterbringung steigt weiter, auch in Unterfranken.

Besonders teuer wird es im ersten Heimjahr. Bewohnerinnen und Bewohner müssen hier mittlerweile, abhängig vom Pflegegrad, leicht 3000 Euro pro Monat aus eigener Tasche bezahlen. Dies zeigen Zahlen von Caritas und AWO als große karitative Träger in der Region. Neu seit 2022: Wer länger im Heim lebt, erhält einen über drei Jahre steigenden Zuschuss von der Pflegekasse – der eigene Beitrag sinkt entsprechend.