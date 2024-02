Teutonia Prag: Darum darf die rechtsextreme Würzburger Burschenschaft auf Grundstück von gemeinnütziger Stiftung bleiben

Plus Rechtsextreme Vernetzung auf dem Grundstück einer gemeinnützigen Organisation: Was die rechtliche Prüfung durch die Würzburger Stiftung Bürgerspital ergeben hat.

Die gemeinnützige Stiftung Bürgerspital wird den Erbbaurechtsvertrag der rechtsextremen Burschenschaft Teutonia Prag nach einer rechtlichen Prüfung nicht kündigen. "Es besteht keine rechtliche Grundlage für eine Kündigung, sodass die Burschenschaft das Grundstück auch künftig nutzen darf", bestätigt Georg Wagenbrenner, Pressesprecher der Stadt Würzburg auf Anfrage der Redaktion. Es lägen keine Vertragsstörungen vor, die eine vorzeitige Kündigung ermöglichten.

Ermittler hatten im vergangenen September das Anwesen im Würzburger Frauenland durchsucht. Der Verdacht gegen Mitglieder der Burschenschaft: Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba gehört zu den Mitgliedern der Teutonia Prag. Im Dezember hatte sich der Bayerische Landtag mit der Burschenschaft befasst.