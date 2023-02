Würzburg

04:00 Uhr

Thailandurlaub? So denken zwei Würzburger Klimaaktivistinnen über die Vorbildfunktion der "Letzten Generation"

Wie hier in Berlin hatten sich im vergangenen September auch in der Nähe von Stuttgart Protestierende der "Letzten Generation" auf der Straße festgeklebt. Die Würzburger Ortsgruppe hat bisher auf derartige Maßnahmen verzichtet.

Plus Passen ein Flug in Urlaub und Umweltschutz zusammen? Offenbar ja. Warum Klimaaktivisten aus Würzburg sogar gern Autofahrende in ihre Reihen aufnehmen würden.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

September 2022: Zwei junge Menschen der Klimaprotestbewegung "Letzte Generation" kleben sich mit ihren Händen auf einer viel befahrenen Bundesstraße fest und blockieren für Stunden den Stuttgarter Berufsverkehr. Sie wollen auf den Klimawandel aufmerksam machen, die Bundesregierung und große Konzerne zum Handeln bewegen. Dass sie damit hunderten Menschen den Weg zur Arbeit versperren, rechtfertigen sie mit der Dringlichkeit, die Klimakrise abzuwenden.

