The Voice Rap: Ein Musiker aus Schweinfurt tritt beim neuen TV-Format von Pro Sieben an

Der Schweinfurt Dominic "CEO" Andrews Krämer bei seinem Auftritt in der Casting Show "The Voice Rap". Konnte er in der Blind Audition die Jury für sich begeistern?

Plus Dominic "CEO" Andrews Krämer möchte die Plattform nutzen, um auch außerhalb Schweinfurts bekannt zu werden. Am 21. September wird die erste Sendung ausgestrahlt.

Von Steffen Krapf

Vor ein paar Wochen trat er noch beim Schweinfurter Stadt auf, nun gehört Dominic Andrews Krämer die ganz große Bühne. Am Donnerstagabend ist der Musiker, der unter dem Künstlernamen "CEO" auftritt, bei der neuen Pro Sieben-Castingshow "The Voice Rap" zu sehen. Schafft der Schweinfurter dort den großen Wurf?

Spoilern darf er natürlich noch nicht, wie es für ihn gelaufen ist. Eine Woche lang wurde in Berlin an der ersten Staffel von "The Voice Rap" gedreht. Es knüpft freilich am Erfolgsformat "The Voice of Germany" an, von dem seit 2011 bereits 13 Staffeln gedreht wurden.

