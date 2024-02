Tierheim Würzburg rettet verstümmelten Hund: "Das treibt mir die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke"

Plus Obwohl dem Hund Schreckliches angetan wurde, sehnt sich das Tier nach menschlicher Nähe und Kuscheleinheiten. Warum das Tierheim Würzburg den Haltern keine Vorwürfe macht.

Wer tut einem Tier so etwas an? Als der Dobermann-Rüde "Loki" vor circa zwei Wochen im Tierheim Würzburg abgegeben wurde, lief es der Tierheimleiterin Anja Schneider eiskalt den Rücken runter. Der Fall gehe ihr besonders nahe, denn nicht nur die körperliche Verfassung des Tieres löste bei dem Team des Würzburger Tierheims Entsetzen aus.

Der Rüde war körperlich abgemagert, auch seine Ohren und sein Schwanz waren vom Züchter kupiert, also operativ entfernt, worden. Beides ist in Deutschland verboten, das Kürzen des Schwanzes seit 1998 und das Kürzen der Ohren bereits seit 1987.