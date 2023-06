Würzburg

04:00 Uhr

TikTok, Instagram, Snapchat: 9 Schülerinnen aus Würzburg sagen, was sie daran fasziniert - oder nicht

Unterschiedliche Meinungen über Soziale Medien und Apps: (oben v. li.) Charlotte Kuhn, Elena Herbert, Greta Lang, Johanna Feldhäuser, Joy Oduware und (unten v.li.) Julia Fincke, Lea Söllmann, Nele Freudenberger, Zoe Litzke von der Schülerinnenzeitung U-Boot der St.-Ursula-Schule in Würzburg.

Plus Warum finden Jugendliche WhatsApp gut? Wie viel Zeit sind sie am Smartphone? Was die Redakteurinnen der Zeitung U-Boot der St.-Ursule-Schule über soziale Medien denken.

Sobald Jugendliche ein eigenes Smartphone benutzen, machen sich viele Eltern Gedanken: Was sind die Risiken von sozialen Netzwerken? Welche Begleitung brauchen Tochter oder Sohn? Den Daten des Statistischen Bundesamtes von 2020 zufolge besitzen 54 Prozent der Zehn- und Elfjährigen ein eigenes Handy, bei den Zwölf- und 13-Jährigen sind es schon 73 Prozent.

WhatsApp bleibt die wichtigste App für Zwölf- bis 19-Jährige. 93 Prozent nutzen den Dienst regelmäßig, zeigt die aktuelle JIM-Studie 2022, die die Mediennutzung von Jugendlichen untersucht. Instagram liegt mit deutlichem Abstand auf dem zweiten Platz (62 Prozent). TikTok wird von über der Hälfte der Jugendlichen regelmäßig verwendet und baut damit seinen Vorsprung zu Snapchat (45 Prozent) weiter aus.

