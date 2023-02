Tiny House mit drei Fenstern und Solardach: Wander-Blogger baut ein Mini-Haus für sich und Hündin Leila

Plus Markus Balkow baut sein neues Zuhause in Eigenregie. Wie er mit nur 20.000 Euro Baukosten, Solaranlage und drei Heizsystemen günstig und energieeffizient unterwegs ist.

Vom eigenen Tiny House träumen derzeit wohl viele – nicht zuletzt, seitdem die Preise für Energie und Lebenshaltung durch die Decke gegangen sind. Markus Balkow aus Enheim im Landkreis Kitzingen träumt nicht nur, er werkelt bereits an seinem eigenen Tiny House. Dort will er bald mit seiner sechsjährigen Malamute-Hündin Leila einziehen. Die Entscheidung fürs Tiny House hat der Wander-Blogger und Outdoor-Liebhaber bewusst getroffen. Es macht ihn unabhängiger.