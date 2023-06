Tipps vom Pflegeberater: Das können pflegende Angehörige tun, um Unterstützung bei der Pflege zu bekommen

Plus Ein Familienmitglied pflegen – diese Aufgabe bestimmt das Leben oft rund um die Uhr. Wie verhindert man Überlastung? Wo gibt es Hilfen? Und wie sagt man, ich kann nicht mehr?

Rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden daheim gepflegt. Für die Angehörigen bestimmt diese Aufgabe oft weite Teile des Lebens – und das kostet Kraft. Manchmal bleibt kaum mehr Zeit für die eigenen Bedürfnisse, die Pflege erschöpft und laugt aus. Was können pflegende Angehörige tun, um Überlastung zu verhindern? Welche Hilfen gibt es? Und wie sagt man, ich kann nicht mehr? Der Würzburger Pflegeberater Markus Oppel gibt Tipps.

Markus Oppel: Es ist absolut wichtig, dass man sich freie Zeiten einplant und dass man die Leistungen, die von der Pflegeversicherung zur Verfügung gestellt werden, auch nutzt. Leider passiert das oft nicht.