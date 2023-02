Schweinfurt

16:00 Uhr

Tochter zur Prostitution gezwungen: Landgericht Schweinfurt verurteilt Mutter und Lebensgefährten zu Haftstrafen

Plus Erst soll er sich an der damals Minderjährigen vergangen haben, sie später gemeinsam mit ihrer Mutter zur Prostitution gezwungen haben. Jetzt urteilte das Gericht.

Von Lisa Marie Waschbusch Artikel anhören Shape

Es war ein langer Prozess, der in vielen Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Die Große Strafkammer des Landgerichts Schweinfurt versuchte zu rekonstruieren, was sich in einer Familie aus dem Raum Hammelburg ab etwa 2013 abgespielt hatte. In welchem Verhältnis ein 54-Jähriger und die Tochter seiner Lebensgefährtin standen, für die er ein Vaterersatz gewesen sein soll. Und wie es schließlich dazu kam, dass die heute 24-Jährige sich prostituierte – und irgendwann, im Dezember 2021, eine Anzeige gegen den Mann und ihre Mutter erstattete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .