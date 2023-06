Tod auf der Traumreise in Abu Dhabi: 79-jähriger Raser überfuhr mutmaßlich Bruder und Schwester aus Estenfeld

Eine Gedenkstätte erinnerte Ende April in der katholischen Kirche in Estenfeld (Lkr. Würzburg) an die bei einem Unfall getöteten Geschwister aus dem Ort. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Würzburg erste Informationen zum Hergang des Unfalls in Abu Dhabi.

Foto: Silvia Gralla