Lülsfeld/Schweinfurt

04:00 Uhr

Tod nach Drogenkonsum bei "Go&Change": Ermittlungen sind eingestellt – Töchter des Toten äußern sich

Im Oktober 2022 starb ein 56-Jähriger nach der Einnahme von Drogen im ehemaligen Kloster in Lülsfeld.

Plus Im Herbst starb ein Mann im früheren Kloster in Lülsfeld nach der Einnahme von Ketamin. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Was die Töchter des Toten sagen.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske Artikel anhören Shape

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hat die Ermittlungen zum Tod eines 56 Jahre alten Mitglieds der umstrittenen Gemeinschaft "Go&Change" eingestellt. Das teilte Oberstaatsanwalt Reinhold Emmert auf Anfrage mit.

Der 56-Jährige war im Oktober 2022 im ehemaligen Kloster in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt), das die Gemeinschaft bewohnt, nach der Einnahme einer hohen Dosis des Narkosemittels Ketamin gestorben. Die Ermittlungen lieferten laut Polizei keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung.

