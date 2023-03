Todesfälle, Missbrauch, Psychodruck: Chronologie der Vorwürfe gegen "Go&Change"

Plus Vor sechs Jahren ist die Gemeinschaft in ein ehemaliges Kloster im Landkreis Schweinfurt gezogen. Die Auflistung zeigt: Seitdem kam es immer wieder zu tragischen Vorfällen.

Seit knapp drei Jahren berichtet diese Redaktion immer wieder über die Vorgänge rund um die alternative Lebensgemeinschaft "Go&Change", die in Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt ein ehemaliges Kloster bewohnt. Was bisher geschehen und bekannt ist: