Würzburg

13:59 Uhr

Tödlicher Unfall am Willy-Brandt-Kai in Würzburg: 59-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Tödlich verletzt wurde ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochmorgen, der mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum am Oberen Mainkai fuhr.

Plus Zu einem tödlichen Unfall kam es Mittwochmorgen am Willy-Brandt-Kai. Ein 59-Jähriger kam von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Was bislang bekannt ist.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr am Willy-Brandt-Kai in Würzburg. Mit rot-weißen Bändern wurde die Unfallstelle abgesperrt, viele Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Nach bisherigem Kenntnisstand sei der 59-jährige Fahrer eines gelben Mercedes mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren, erklärt Philipp Hümmer, Pressesprecher der Polizei Unterfranken, noch am Unfallort. Der Fahrer war laut Polizei von der Innenstadt in Richtung Löwenbrücke unterwegs gewesen.

Der Notarzt sei schnell vor Ort gewesen und habe Reanimationsmaßnahmen gestartet. Der Mann sei jedoch noch an der Unfallstelle gestorben. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, deren Vertreter sich ebenfalls vor Ort ein Bild machte, auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

