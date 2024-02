Kitzingen

15:00 Uhr

Tödlicher Unfall bei Kitzinger Gießerei Franken Guss: Junge Familie des Verstorbenen erlebt Welle der Solidarität

Plus Der 31-jährige Arbeiter, der an den Folgen einer Verpuffung gestorben ist, hinterlässt Frau und zwei kleine Kinder. Die Witwe ist überwältigt von so viel Spendenbereitschaft.

Von Andreas Brachs

Die Kitzinger Familie des bei Franken Guss tödlich verunglückten Arbeiters erfährt eine Welle der Solidarität. Mindestens 73.000 Euro aus Spenden sind innerhalb weniger Tage für die Hinterbliebenen eingegangen. Etwa 2600 Einzel- oder Gruppenspender haben sich beteiligt. Auch mehrere Betriebe hatten Geld gesammelt; eine Firmenbelegschaft gab allein 1000 Euro. Die Schwester der jungen Witwe hatte dazu im Internet eine Spendenkampagne gestartet. Zusätzlich wurde ein Spendenkonto bei einer Bank eingerichtet.

Der 31-jährige Mann war am 8. Februar bei einer Verpuffung am Hochofen der Kitzinger Gießerei Franken Guss verunglückt. Er kam mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik und lag mehrere Tage im künstlichen Koma. Eine Woche lang kämpften die Ärzte um sein Leben – am Ende vergeblich. Der Arbeiter starb zwei Tage nach dem vierten Geburtstag seines älteren Sohnes. Sein zweiter Sohn ist knapp ein Jahr alt. Derzeit ermittelt die Kripo Würzburg die Ursache der Verpuffung, wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Anfrage mitteilt.

