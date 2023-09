Tödlicher Unfall durch umgestürzten Baum im Ringpark: Würzburger Staatsanwaltschaft ermittelt

Plus Eine 59-jährige Frau war am 18. September im Ringpark von einer umstürzenden Buche erschlagen worden. Der tragische Unfall ist jetzt ein Fall für die Würzburger Justiz.

Nach dem tödlichen Unfall durch einen umgestürzten Baum im Würzburger Ringpark am Montag vergangener Woche führt die Würzburger Staatsanwaltschaft inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Tötung. Das bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der Redaktion.

Bereits unmittelbar nach dem Unfall war auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Der Experte fertige gerade ein Baumgutachten an, hieß es.