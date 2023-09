Lohr

Tötungsdelikt in Lohr: 14-Jähriger wurde mit Kopfschuss getötet

Eine Beamtin der Spurensicherung inspiziert am Freitagabend den Tatort in Lohr.

Plus Am Mittwoch bestätigte die Polizei neue Details zur Tat in Lohr. Parallel laufen die Ermittlungen weiter: Warum nun ein Tümpel beim Schulzentrum ausgebaggert wird.

Der 14-Jährige, der am vergangenen Freitag in Lohr (Lkr. Main-Spessart) erschossen wurde, ist mit einem Kopfschuss getötet worden. Das bestätigte Enrico Ball, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, am Mittwoch auf Nachfrage der Redaktion.

Nach bisherigen Erkenntnissen war dies auch der einzige Schuss, den der mutmaßliche Täter – ein ebenfalls 14-Jähriger – aus einer Pistole abgegeben hat. Die Waffe vom Kaliber neun Millimeter gehört einem 66-jährigen Nachbarn des Tatverdächtigen. Der Mann befindet sich seit längerer Zeit in einer Klinik und ist laut Polizei nicht vernehmungsfähig. Die Pistole soll er legal besessen und ordnungsgemäß aufbewahrt haben.

