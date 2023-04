Würzburger Kickers

26.04.2023

Tore gebaut, Plätze hergerichtet: Georg Knaup ist seit 90 Jahren Mitglied bei den Würzburger Kickers

Plus Der 99-Jährige hat ein Leben für den Sport geführt. Hockey, Federball, Tischtennis, Handball. Der Fußball war für den Würzburger eigentlich nur ein Ausgleich.

Wenn Georg Knaup von den Würzburger Kickers erzählt, dann geht es um Zusammenhalt und Freundschaft. Es geht um Tore, die er und seine Kumpels sich selbst bauen mussten. Darum, wie sie die Plätze eigenständig hergerichtet haben, mit Rechen, die manch einer von ihnen glücklicherweise von der Arbeit mitnehmen konnte. "Wir hatten ja keine Werkzeuge nach dem Krieg", sagt der 99-Jährige, der seit 1. Januar 1933 Mitglied des Vereins ist.

Zusammen mit seinem Sohn Holger, 58, sitzt Georg Knaup umringt von großen Pflanzen an einem Tisch in der Caféteria im Marie-Juchacz-Haus der AWO. Schnell wird klar, dass Georg Knaup trotz seiner Mitgliedschaft bei den Kickers mit Fußball gar nicht mal so viel am Hut hat. Klar, wissen wolle er immer, wie die Rothosen gespielt haben, berichtet Sohn Holger. "Das fragt er mich jedes Wochenende." Und früher sei samstags auch immer die Sportschau gelaufen, "vorher schon Bayern 1, die Stadionkonferenz. Es lief nichts anderes", sagt der 58-Jährige.

