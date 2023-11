Veitshöchheim

12:00 Uhr

Tote am Kasernenzaun in Veitshöchheim: Fassen Ermittler nach 37 Jahren den Mörder von Eveline Höbler?

Am Zaun entlang der Balthasar Neumann Kaserne in Veitshöchheim wurde 1986 nach dem Mord an Eveline Höbler die Leiche abgelegt. Die Straße links vom Eingang mündet in einen Weg in Richtung Sportgelände Oberdürrbach, den ortskundige Ausflügler gerne benutzen.

Plus Das Ermittler-Team in Würzburg will mithilfe der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY" den Tod der jungen Frau endlich aufklären. Die Folge erscheint am 29. November.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Seit 37 Jahren wiegt sich der Mörder der jungen Eveline Höbler aus Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) in dem Glauben, mit dem Verbrechen ungeschoren davongekommen zu sein. Denn bis heute weiß die Kripo nicht, wer er ist. Aber jetzt dürfte der Unbekannte unruhiger schlafen.

Seit einem Jahr sind die Ermittlungen zum Mord wieder im Gang

Denn das Mordermittlungs-Team in Würzburg macht einen neuen Anlauf, den Mann zu fassen, der die 24-Jährige am 23. Januar 1986 ermordete und an einer einsamen Stelle am Waldrand hinter der Veitshöchheimer Bundeswehr-Kaserne zurückließ. Was ihnen Mut macht: Zuletzt hatten ihre unterfränkischen Kolleginnen und Kollegen in Schweinfurt und Aschaffenburg lange zurück liegende Tötungsdelikte nach vielen Jahren noch aufklären können. Ihr Credo bleibt: "Mord verjährt nie!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen