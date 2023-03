Tragischer Dubai-Urlaub: Geschwister aus Estenfeld kommen bei Unfall in Abu Dhabi ums Leben

Die Trauer um zwei junge Menschen aus dem Landkreis Würzburg ist groß. Drei Wochen nach dem tödlichen Unfall sind viele Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Es ist eine Tragödie, die in Estenfeld und weit darüber hinaus für große Anteilnahme und Bestürzung sorgt: Am 7. März kamen bei einem Verkehrsunfall in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine 26-Jährige und ihr 25-jähriger Bruder ums Leben. Beide stammen aus der 5500-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Würzburg.

Verwirrung um Unfallort und Gerücht um Autorennen

Die Geschwister verbrachten einen gemeinsamen Urlaub in Dubai. Nach Kenntnis der Redaktion unternahmen sie aber an jenem schicksalhaften Tag einen Ausflug ins rund 140 Kilometer entfernte Abu Dhabi, wo sie als Fußgänger von einem Auto erfasst wurden. Zu den Hintergründen gibt es noch viele offene Fragen, selbst um den Ort des Unfalls gab es Verwirrung.

So berichteten zuletzt mehrere Medien, dass die beiden Deutschen in Dubai ums Leben gekommen seien. Zudem machten Gerüchte die Runde, wonach die Geschwister Opfer eines Autorennens geworden sind, bei dem der Sohn des Präsidenten des internationalen Motorsportverbands FIA am Steuer eines Wagens gesessen habe und dabei selbst gestorben sein soll.

Beides entpuppte sich inzwischen als falsch. Zwar starb der Sohn von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem tatsächlich am 7. März an den Folgen eines Autounfalls in Dubai. Allerdings liegt dieser Unfall schon zwei Jahre zurück, wie Journalisten aus Dubai dieser Redaktion erklärten. Schon seit einigen Monaten habe der Mann im Koma gelegen.

Auswärtiges Amt verweist auf Behörden in den Emiraten

Außerdem bestätigte am Dienstag das Auswärtige Amt auf Nachfrage Informationen der Redaktion, wonach es in Abu Dhabi und nicht in Dubai zu dem Unfall gekommen ist, bei dem die Geschwister aus Estenfeld ums Leben kamen. Für Fragen zum Unfallhergang und zu den Ermittlungen verweist eine Sprecherin allerdings auf Behörden vor Ort. Eine Anfrage der Redaktion bei der Polizei in Abu Dhabi blieb bislang unbeantwortet.

Doch inzwischen sind auch hiesige Ermittler mit dem Fall befasst – wie in vielen Fällen, in denen hier lebende Bürgerinnen oder Bürger im Ausland zu Schaden kommen. "Die Staatsanwaltschaft Würzburg führt ein Verfahren gegen Unbekannt", erklärte auf Anfrage Pressesprecher Thorsten Seebach. Nähere Informationen zu dem Geschehen liegen jedoch seinen Worten zufolge auch der Staatsanwaltschaft noch nicht vor. Man bemühe sich derzeit über polizeiliche Kontakte, detaillierte Informationen zu bekommen, die eine Beurteilung zuließen.

Gedenkort in Estenfelder Kirche eingerichtet

Unterdessen ist die Betroffenheit in der Heimatgemeinde groß. "Wir sind fassungslos über den Tod unserer beiden Kinder", heißt es in einer emotionalen Todesanzeige der Eltern, die die Geschwister auf einem Urlaubsfoto in Dubai zeigt. Freunde richteten im Internet ein digitales Kondolenzbuch ein, das bis Dienstagnachmittag knapp 17.000-Mal aufgerufen wurde. "Noch immer ist es für uns schwer zu begreifen, was passiert ist", heißt es da.

Am eindrücklichsten ist jedoch ein Gedenkort, der in Estenfeld in der Pfarrkirche St. Mauritius eingerichtet wurde. Er dokumentiert, wie beliebt, wie verwurzelt die Verstorbenen im Orts- und Vereinsleben gewesen sind – insbesondere als Aktive im Musikverein.

In einem Seitenschiff der Kirche steht ein Foto der Geschwister, eingerahmt von zahlreichen Blumen und Kerzen. Auf einer Erinnerungswand können Trauernde Fotos, Erinnerungsstücke oder Beileidsbekundungen hinterlassen. In zwei Gläsern werden "bunte Momente" gesammelt – schöne Erinnerungen an die Verstorbenen, geschrieben auf farbige Zettel, die auch als Trost für die Eltern gedacht sind.