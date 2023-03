Tragischer Tod nach Maifeier in Mellrichstadt: Das Gericht lässt den Vorwurf der fahrlässigen Tötung fallen

Plus Vor dem Amtsgericht Bad Neustadt mussten sich drei junge Leute verantworten, jetzt fiel das Urteil. Nach bewegenden Worten des Vaters des Opfers - und der Angeklagten.

Es ist der dritte Verhandlungstag, die Atmosphäre im Sitzungssaal des Amtsgerichts Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) beklemmend. Der Urteilsspruch im Prozess um das tragische Ende einer Party in der ehemaligen Kaserne von Mellrichstadt wird erwartet. Ein 22-Jähriger war bei dem Unglück im Mai 2021 - in der Hochphase des zweiten Lockdowns - durch Einatmen der Abgase eines Stromaggregats ums Leben gekommen. Zwei junge Männer und eine junge Frau müssen sich jetzt wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Die Entscheidung an diesem Donnerstag: Der Vorwurf wird fallengelassen, es bleibt bei einer Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs.

So kommt es, wie es die Eltern des 22-Jährigen stets gewollt haben. "Es war ein Unglück und ihr konntet nichts dafür", hatte der Vater schon am ersten Verhandlungstag den drei Angeklagten gegenüber gesagt und die Einstellung des Verfahrens gefordert. Damit scheiterte er jedoch an der Haltung des Staatsanwaltes.

Für das Gericht ist der Ablauf des Geschehens in der ehemaligen Kaserne in Mellrichstadt klar

Für die Richterin steht der Ablauf der Geschehnisse zweifelsfrei fest. Demnach hat sich ein Dutzend junger Leute in der Nacht zum 1. Mai 2021 in Mellrichstadt in der früheren Militäreinrichtung getroffen. Die drei Angeklagten hatten das Stromaggregat besorgt um eine Musikanlage zu betreiben, der 22-Jährige war am Aufbau beteiligt. Sie hatten das Gerät deutlich abseits vom Partyraum im Keller platziert. Durch eine kleine Luke sollten die Abgase ins Freie gelangen.

Das Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden, als die jungen Leute das Stromaggregat wieder abschalten wollten. Bei dem Versuch waren zwei der jetzt Beschuldigten offensichtlich längere Zeit den Abgasen ausgesetzt und verloren zeitweise das Bewusstsein. In seiner Not rief der 22-Jährige einen Freund aus dem Nachbarort zu Hilfe, mit dem die Rettung trotz eigener Vergiftungserscheinungen auch gelang.

Kohlenmonoxid-Vergiftung: Nach vier Tagen an den Folgen gestorben

Der 22-Jährige machte jedoch noch einmal kehrt und rief den anderen zu: "Ich mach nur schnell noch das Aggregat aus." Als er nicht zurückkehrte, machte sich der herbeigerufene Freund auf die Suche. Er fand das ohnmächtig gewordene Opfer, war aber inzwischen aber selbst durch die Abgase zum Tragen zu geschwächt. Im Freien rief er Rettungskräfte herbei, die den 22-Jährigen bargen. Er starb vier Tage später an den Folgen der Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Mit juristischen Spitzfindigkeiten versuchte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer jetzt, die Fahrlässigkeit der drei Angeklagten nachzuweisen. Die drei hätten die Gefahr, die von dem Gerät ausging, erkennen müssen. Eine "eigenverantwortliche Selbstgefährdung" des Opfers schließe er aus. Es sei davon auszugehen, dass der junge Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden habe. Allerdings sah der Staatsanwalt auch eine niedere Form der Fahrlässigkeit, die mit einer Geldauflage geahndet werden kann.

Vater des Opfers: "Es ist niemand persönlich verantwortlich"

Als Nebenkläger ergriff der Vater des Verstorbenen das Wort und beteuerte, "es ist niemand persönlich verantwortlich". Er forderte für alle drei Angeklagte Freispruch. Einer der drei Anwälte der Angeklagten versicherte, dass er noch nie erlebt habe, dass sich Eltern so für einen Angeklagten einsetzen. Er forderte ebenfalls, den Vorwurf der fahrlässigen Tötung fallen zu lassen und lediglich eine Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs in Betracht zu ziehen.

Bewegende Schlussworte der Angeklagten - und ein Dank an die Eltern

Die persönliche Tragweite des Geschehens bringen die Angeklagten an diesem Donnerstag in bewegenden Schlussworten zum Ausdruck. Ausdrücklich bedanken sich die drei bei den Eltern des Verstorbenen für die Unterstützung in der Zeit nach dem Unglück. Der Tod ihres Freundes belaste sie bis heute. Über ihren Anwalt lässt die junge Frau ausrichten, dass sie jedes Urteil akzeptiere - "Hauptsache der Prozess ist endlich herum".

Das Urteil am Ende berücksichtigt schließlich nur noch Hausfriedensbruch, der mit Geldauflagen von 1000 bis 4200 Euro verbunden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.