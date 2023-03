Bad Neustadt/Mellrichstadt

28.02.2023

Tragischer Tod nach Maifeier in Mellrichstadt: Eltern des Verstorbenen wollen für die Angeklagten keine Strafe

Nur mit Atemschutz war es für die Feuerwehrleute nach der Maifeier 2021 möglich, in das Gebäude zu gelangen, um den Raum im Kellergeschoß zu entlüften.

Plus Drei junge Leute müssen sich vor dem Amtsgericht Bad Neustadt wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Warum die Eltern des Opfers gegen eine Verhandlung sind.

Unter die Haut ging ein Prozess, der am Amtsgericht von Bad Neustadt seinen Auftakt nahm. Viele erinnern sich noch an den tragischen Fall, als vor knapp zwei Jahren nach einer Feier in der ehemaligen Kaserne von Mellrichstadt ein junger Mann ums Leben kam und mehrere Personen aufgrund des Betriebs eines Stromaggregats eine Vergiftung erlitten. Nun standen drei junge Leute vor Gericht, die sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten sollten.

