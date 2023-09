Albertshofen

14:23 Uhr

Tragischer Unfall auf Baustelle in Albertshofen: Auszubildender wird von einem Schalungselement erschlagen

Rettungswagen an einem Unfallort (Symbolbild).

Plus Ein verhängnisvoller Vorfall ist auf einer Baustelle in Albertshofen (Lkr. Kitzingen) passiert. Ein Einsatz endete für einen jungen Auszubildenden tödlich. Was bisher bekannt ist.

Auf einer Baustelle in der Mainsondheimer Straße in Albertshofen (Lkr. Kitzingen) ist am Mittwochvormittag ist ein 24-jähriger Lehrling von einem Schalungselement erschlagen worden, teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ereignete sich der tragische Vorfall gegen 8 Uhr morgens.

Arbeiter waren damit beschäftigt, Schalungselemente in einem frisch betonierten Keller zu entfernen. Ein Auszubildender begab sich in die Baugrube, um die Eisenverbindungen zu lösen, heißt es in dem Pressetext der Polizei. Dabei kippte eine der schwere Platten, die rund 150 Kilogramm wiegen, aus bislang unbekannter Ursache um und klemmte den jungen Mann ein.

